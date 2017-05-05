الاتحاد يفوز على النصر في مباراة ودية.

طرابلس 5 مايو2017 (وال)- فاز فريق الاتحاد لكرة القدم على ضيفه فريق النصر بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة بملعب طرابلس الدولي. أهداف المباراة الثلاثة جاءت في الشوط الأول من المباراة عن طريق اللاعبين محمد الطبال في الدقيقة 22 وعبد العاطي العباسي في الدقيقة 34 وأحمد الزوي من ركلة جزاء. وفي الشوط الثاني حاول فريق النصر العودة للمباراة، ورغم الاستبدالات التي قام بها مدرب النصر إلا أن فريق الاتحاد سيطر على منطقة الوسط والهجوم وتحصل على ثلاث فرص كانت سانحة للتسجيل ولم تثمر عن أهداف، لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف نظيفة لفريق الاتحاد. وتأتي هذه المباراة في إطار تحضيرات الفريقين للمنافسات المحلية للموسم الجديد، وكذلك خصص ريعها لمعالجة المصور الرياضي خالد سلامة الذي يمر بوعكة صحية. ...(وال)...