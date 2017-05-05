تواصل بطولة المنطقة الغربية للتنس الأرضي.الجمعة ، 05-05-2017 - 19:57:00

طرابلس 5 مايو 2017 (وال)- تواصلت اليوم الجمعة على ملاعب المدينة الرياضية بطرابلس تصفيات المنطقة الغربية للتنس الأرضي لفئتي 14 عاما والكبار بمشاركة 37 لاعبا. وكانت منافسات الدور التمهيدي لفئة تحت 14 سنة . المجموعة الاولى :- الترتيب الاول "عبدالرحمن السيفاو" فاز بمجموع 9 نقاط. الترتيب الثاني " لقمان يوسف " فاز بمجموع 7 نقاط. الترتيب الثالث " طه الكيلاني " فاز بمجموع 5 نقاط. المجموعة الثانية :- الترتيب الأول " صفوان الزيادي " الذي فاز بمجموع 9 نقاط. الترتيب الثاني " محمد المدهون " فاز بمجموع 7 نقاط. الترتيب الثالث " عبد الرحمن بالاشهر" الذي فاز بمجموعة 5 نقاط. المجموعة الثالثة :- الترتيب الاول " عبد المالك السوكني" فاز بمجموع 9 نقاط. الترتيب الثاني " سراج عبية " فاز بمجموع 7 نقاط. الترتيب الثالث " هاشم الفزاني " الذي فاز بمجموع 5 نقاط. المجموعة الرابعة :- الترتيب الاول " الياس إسكندر" فاز بمجموع 9 نقاط. الترتيب الثاني " أحمد سلطان " فاز بمجموع 7 نقاط. الترتيب الثالث " سليمان الشتوي " الذي فاز بمجموع 5 نقاط. أما منافسات الدور التمهيدي لفئة فوق سن 14 سنة وكبار. المجموعة الاولى :- الترتيب الاول " أحمد مصطفى " فاز بمجموع 9 نقاط. الترتيب الثاني " أحمد حمزة " فاز بمجموع 7 نقاط. الترتيب الثالث " محمد الجمل " الذي فاز بمجموع 5 نقاط. المجموعة الثانية :- الترتيب الاول " محمد قشوط" الذي فاز بمجموعة 9 نقاط. الترتيب الثاني " المبروك محمد " الذي فاز بمجموع 7 نقاط. الترتيب الثالث " أحمد مسعود" الذي فاز بمجموعة 5 نقاط. المجموعة الثالثة :- الترتيب الاول " سفيان بادي " فاز بمجموع 9 نقاط. الترتيب الثاني " محمد سلطان " فاز بمجموع 7 نقاط. الترتيب الثالث " أحمد قشوط " فاز بمجموع 5 نقاط. المجموعة الرابعة :- الترتيب الاول " محمد المهدي " فاز بمجموع 9 نقاط. الترتيب الثاني " محمد الزعطوط " فاز بمجموع 7 نقاط. الترتيب الثالث " أحمد المدهوني " الذي فاز بمجموع 5 نقاط. وسيتأهل من هذه البطولة أربعة من كل فئة لبطولة ليبيا التي ستقام بطرابلس بداية من 11 مايو الجاري، وتتواصل لمدة ثلاثة أيام. كما تجرى تصفيات مماثلة لرياضيي المنطقه الشرقية. ...(وال)...

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