الحامعة العربية تغبر عن ترحبيها بلقاء السراج وخفتر .

طرابلس 5 مايو 2017 (وال ) - عبرت جامعة الدول العربية عن ترحيبها باللقاء الذي انعقد بين السراج وحفتر يوم الثلاثاء الماضي في ابوظبي .

ووصف المتحدث باسم الامين عام الجامعة \"محمود عفيفي \" اللقاء بالخطوة المهمة نحو حلحلة الازمة الليبية والتوصل الى الحلول التوفيقية المنشودة لاستكمال العملية السياسية وتنفيذ الاتفاق الليبي الموقع في الصخيرات المغربية .

وجدد المتحدث باسم الجامعة التزام الجامعه المستمر بمساندة العملية السياسية ومرافقة الاطراف الليبية لتمكينها من اتمام عملية الانتقال الديمقراطي وبناء مؤسسات الدولة الليبية ، مثمنا كافة الجهود العربية والدولية الساعية لتقريب وجهات النظر بين الاشقاء الليبيين والتمهيد لهذه الخطوة .

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