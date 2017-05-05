الرئيس الفلسطيني يزور روسيا في 11 مايو الجاري .

موسكو 5 مايو 2017 (وال)- أعلن السفير الفلسطيني لدى روسيا "عبد الحفيظ نوفل" أن الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" سيزور روسيا في 11 مايو الجاري وسيلتقى الرئيس "فلاديمير بوتين" في منتجع سوتشي لبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك . وقال السفير نوفل خلال مؤتمر عقده في المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" اليوم الجمعة " إن المباحثات ستشمل التسوية الشرق أوسطية ومبادرة الجامعة العربية لهذه التسوية ومكافحة الارهاب " مشيرا إلى أن أحد الموضوعات التي سيبحثها عباس مع بوتين هو نتائج لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن . وأضاف إن الجانب الفلسطيني مستعد لتلبية مبادرة موسكو المتعلقة بتنظيم لقاء بين عباس ونتنياهو في العاصمة الروسية فضلا عن انه سيتم الحديث مع الرئيس الروسي عن ملف العلاقات الفلسطينية الاسرائيلية والمصالحة الوطنية وحماس . وأكد السفير الفلسطيني لدى موسكو أن بوتين وعباس سيبحثان كذلك العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي وتطوير السياحة وغير ذلك من مجالات تهم البلدين .