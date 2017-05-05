منظمة التعاون الاسلامي ترحب بلقاء السراج وحفتر بالامارات.الجمعة ، 05-05-2017 - 23:12:00

طرابلس 5مايو 2017 (وال) - رحبت منظمة التعاون الاسلامي باللقاء الذي جمع السراج وحفتر بالامارات .\n ووصف المتحدث الرسمي باسم المنظمة في بيان أمس الخميس اللقاء بانه خطوة ايجابية في الطريق الصحيح ، معربا عن استعداد المنظمة لمواصلة الحوار بين الاطراف المعنية بهدف حل الازمة الليبية بالطرق السلمية ,\n واكد المتحدث في بيانه استعداد المنظمة لتسخير كافة امكانياتها لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا . \n\n\n ...(وال)..

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