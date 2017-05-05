الصين: إقلاع أول طائرة ركاب كبيرة من طراز "سي 919" والمصنوعة محليا بالكامل .

شانغهاي 5 مايو 2017 (وال)-ذكرت وكالة الانباء الصينية "شينخوا" ان أول طائرة ركاب صينية كبيرة من طراز "سي 919" والمصنوعة محليا بالكامل اقلعت اليوم الجمعة لتصبح الصين أحد المنتجين الرئيسيين لطائرات الركاب الكبيرة على أعلى المستويات في العالم . واوضحت الوكال ان الصين أصبحت المنتج الرابع لطائرات الركاب الكبيرة بعد الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا كما ان ذلك يرمز إلى علامة فارقة للشركة الصينية للطائرات التجارية "كوماك" باعتبارها صانعا لطراز سي 919 ومقرها في شانغهاي بشرقي البلاد. وغادرت الطائرة المزودة بمحركين من مطار بودونغ الدولي في شانغهاي وعلى متنها خمسة أعضاء من الطاقم ودون ركاب . ويرمز الحرف "سي" في اسم الطائرة إلى كل من الصين وشركة "كوماك" فيما يرمز الرقم "9" "للأبدية " في الثقافة الصينية ويمثل العدد "19" 190 مقعدا وهي سعة الطائرة القصوى . ويبلغ نطاق رحلة الطائرة النموذجية 4075 كيلومترا لتكون الطائرة الضيقة الجسم قابلة للمقارنة مع طائرة ايرباص 320 المحدثة والجيل الجديد من بوينغ 737 ما يرمز إلى دخول الصين سوق الطيران المدني الدولي .