واشنطن تدعو دول جنوب شرق آسيا إلى تكثيف الضغوط على بيونغ يانغ .

واشنطن 5 مايو 2017 (وال)- دعا وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أمس الخميس رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان" إلى تكثيف الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية على جمهورية كوريا الشمالية . وذكر باتريك مورفي نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب شرق آسيا أن تيلرسون دعا خلال اجتماعه الأول مع وزراء خارجية الآسيان نظرائه إلى بذل جهود لمنع مصادر الدخل التي تتمتع بها كوريا الشمالية في المنطقة والوصول بالعلاقات الدبلوماسية مع كوريا الديمقراطية إلى الحد الأدني . وقال مورفي للصحفيين "المناقشة كانت قوية" مضيفا "أظن أن أرضية مشتركة كبيرة قد تشكلت حول هذه القضية". وذكر مورفي أن الولايات المتحدة تشجع على "خطوات مستمرة وإضافية في جميع أنحاء الآسيان". جدير بالذكر أن الآسيان تضم بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.