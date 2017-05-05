موجز لأهم الأنباء المحلية حتى الساعة 12 ظهرا ليوم الجمعة 05 مايو 2017 .

م . = طرابلس - انطلاق مهرجان أيام السياحية المفتوح في دورته الثانية بضاحية حي الأندلس بمدينة طرابلس . = هون - مدينة هون تحتضن مؤتمر التوافق الليبي - الليبي تحت شعار " كلنا ليبيا " وبحضور 130 شخصية يمثلون مجالس بلدية واجتماعية وحكماء وأعضاء هيئات التدريس ومنظمات المجتمع المدني ، ونشطاء في كل مدن الجنوب الشرقي والغربي . = موسكو - وزارة الخارجية الروسية ترحب باستعداد الأطراف الليبية لإجراء حوار بناء وايجاد حلول مقبولة للقضايا الرئيسية في البلاد بهدف الخروج بحل سياسياً للازمة . = طرابلس - بدء مباريات النصف نهائي لبطولة " غزلان الصحراء" لخماسيات كرة القدم بمشاركة 24 فريقا من مختلف مناطق ليبيا . (وال)