موجز لأهم الأنباء المحلية حتى الساعة 12 ظهرا ليوم الجمعة 05 مايو 2017 .الجمعة ، 05-05-2017 - 12:13:00

م . = طرابلس - انطلاق مهرجان أيام السياحية المفتوح في دورته الثانية بضاحية حي الأندلس بمدينة طرابلس . = هون - مدينة هون تحتضن مؤتمر التوافق الليبي - الليبي تحت شعار " كلنا ليبيا " وبحضور 130 شخصية يمثلون مجالس بلدية واجتماعية وحكماء وأعضاء هيئات التدريس ومنظمات المجتمع المدني ، ونشطاء في كل مدن الجنوب الشرقي والغربي . = موسكو - وزارة الخارجية الروسية ترحب باستعداد الأطراف الليبية لإجراء حوار بناء وايجاد حلول مقبولة للقضايا الرئيسية في البلاد بهدف الخروج بحل سياسياً للازمة . = طرابلس - بدء مباريات النصف نهائي لبطولة " غزلان الصحراء" لخماسيات كرة القدم بمشاركة 24 فريقا من مختلف مناطق ليبيا . (وال)

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