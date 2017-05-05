مصرع شخصين وفقدان ثالث في عاصفة ثلجية شمال غربي الصين .

بكين 5 مايو 2017 (وال)- لقي شخصان مصرعهما واعتبر ثالث في عداد المفقودين جراء عاصفة ثلجية في شمال غرب الصين. ونقلت وكالة الانباء الصينية "شينخوا" عن مسؤول محلي في مقاطعة "شنشي" قوله إن مجموعة من ثمانية أشخاص من الجوالة كانت تعبر جبل "تايبايشان" بمدينة "باوجي" قد واجهوا عاصفة ثلجية مما أسفر عن مصرع اثنين منهم عثرت فرق الإنقاذ على جثتيهما بينما نجا خمسة ولا يزال الثامن في عداد المفقودين . وأضاف المسؤول أن هناك عدة فرق جوالة أخرى تحاول عبور جبال "تشينلينغ" ويخشى من وجود المزيد من الأشخاص المفقودين .