الرئيس الصومالي يأمر بالكشف عن ملابسات مقتل وزير التعمير والأشغال العامة .

مقديشيو 5 مايو 2017 (وال)- أمر الرئيس الصومالى محمد عبد الله فارماجو اليوم الجمعة كبار المسؤولين عن الأمن بضرورة الكشف عن ملابسات حادث مقتل وزير التعمير والأشغال العامة الصومالى عباس عبد الله شيخ أمس بالقرب من نقطة تفتيش على مقربة من قصر الرئاسة. وذكرت شبكة تليفزيون هيئة الاذاعة البريطانية أن الرئيس الصومالى الذى قطع زيارته لإثيوبيا وعاد الى مقديشيو شدد على ضرورة تقديم مرتكبى الحادث الى العدالة واصفا مقتل الوزير بأنه "مأساة مؤسفة " ووعد بتحسين الأمن وتشكيل حكومة فعالة فى البلاد. وكان الرئيس الصومالى قد شارك فى الجنازة الرسمية لتشييع جثمان الوزير القتيل حضرها أيضا أعضاء البرلمان ولفيف من زعماء القبائل. تجدر الاشارة الى أن وزير الأشغال الراحل شغل عضوية البرلمان فى نوفمبر الماضى ثم أختير وزيرا فى الحكومة الجديدة فى شهر فبراير الماضي ويعتبر أصغر الأعضاء سنا فى الحكومة الصومالية حيث يبلغ من العمر31 عاما. وكان مسلحون مرافقون لموكب نور فارح المدقق العام الصومالي أطلقوا اول أمس الأربعاء النار على موكب عباس عبد الله شيخ وزير التعمير والأشغال العامة الصومالي فأردوه قتيلا . وذكر متحدث "أن سيارة وزير التعمير كانت تسير خلف سيارة المدقق العام وعندما اقتربت منها قام الحرس المرافق للمدقق العام بإطلاق الرصاص على سيارة الوزير مما دفع حراسه إلى الرد عليهم ومصرع وزير الأشغال فيما نجا وزير آخر كان مرافقا له لم يكشف عن هويته من الحادث". وأشارت المصادر إلى أن الوزير القتيل عاش فترة طويلة كلاجىء في كينيا. وكان مسئولون فى مقديشيو قد ذكروا فى وقت سابق اليوم الجمعة أن قوات الأمن الصومالية قتلت الوزير الشاب "بطريق الخطأ" بعد أن اعتقدت أنه أحد العناصر المسلحة .