إدارة هندسة الإنتاج بشركة الخليج العربى للنفط تعلن عن ربط المجمع 8 بامتياز 65 في حقل مسلة .

بنغازى 05 مايو 2017 (وال) - أكد مصدر مسؤول بإدارة هندسة الإنتاج بشركة الخليج العربى للنفط إنه تم الانتهاء مؤخراً من ربط المجمع 8 بامتياز 65 في حقل مسلة بمحطة تجميع جديدة لآبار مكمن vv. وأضاف المصدر أن لإدارة هندسة الإنتاج في الشركة دوراً رئيسياً وفعّالاً بالتنسيق مع فريق تطوير الحقول المكتشفة في وضع هذه الآبار على الإنتاج . وأشارالمصدر إلى أن إدارة هندسة الإنتاج تعتبر ركيزة أساسية في العمليات الانتاجية في الشركة ، وهي تتكون من الهيكل التنظيمي الإداري للإدارة من مراقبة هندسة متابعة الإنتاج ، والمنسقات التابعة لها في الحقول، ومراقبة هندسة عمليات صيانة الآبار، والمنسقات التابعة لها في الحقول ، ومراقبة هندسة الإنتاج في المقر، ومنسقة معلومات الإنتاج ، وقسم حسابات التكاليف . وأوضح أن الهدف الرئيس لإدارة هندسة الإنتاج هو المحافظة على مستويات إنتاج النفط المطلوبة للشركة ، والعمل على دعم القدرة الإنتاجية للشركة عبر رفع عدد الآبار القادرة والجاهزة للإنتاج . ( وال - بنغازى )