النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا خلال الـ 24 ساعة القادمة .

طرابلس 05 مايو 2017 ( وال )- النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا ، اعتباراً من اليوم الجمعة ، وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . * من رأس أجدير إلى الخليج : السماء قليلة السحب إلى صافية ، والريـح براني إلى شرقى تتحول يوم الغد إلى شلوق تتراوح سرعتها ما بين (10-15) عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر ، والبحر هادئ إلى خفيف الموج ، ودرجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة . * الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى : السماء صافية إلى قليلة السحب ، والريح شرش سرعتـها ما بيـن (05 - 15) عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00)متر ، والبحر هادئ خفيف الموج ، ودرجة حرارة سطح البحر (18) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة إلى متوسطة ، وذلك لاحتمال ظهور ضباب خفيف آخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق . (وال)