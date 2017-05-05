الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

طرابلس 05 مايو 2017 ( وال )- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الجمعة ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . ملخص عام : ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على مناطق شمال غرب وجنوب ليبيا ويشمل بداية من يوم الغد باقي المناطق . * رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة : السماء قليلة السحب ، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت ، ودرجـات الحرارة القصوى تتراوح مابين (30 -35 ) درجة مئوية وتسجل ارنفاع خلال اليومين القادمين . * بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - الجغبوب : السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة وتكون يوم الغد متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ،ودرجات الحـرارة القصوى تتراوح مـابين (25 -28) درجة مئوية على مناطق الجبل الاخضر وطبرق ومابين (29-34) درجة على باقى المناطق وتسجل ارتفاع بداية من يوم الغد . * الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة : السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة ، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على اقصى الجنوب مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار ، ودرجـات الحرارة القصوى تتراوح مابين (32-37) درجة مئوية وتصل الى (40) درجة غات وتسجل ارتفاع خلال اليومين القادمين . * الكفرة - تازربو- السرير : السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا هذا اليوم مع احتمال لسقوط امطار متفرقة ، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (31-35) درجة مئوية . (وال)