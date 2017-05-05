انطلاق مهرجان ايام السياحية المفتوح ببلدية حي الاندلس .

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طرابلس 5 مايو 2017 (وال)- انطلقت امس الخميس بساحة الوحدة العربية بمحلة\

السياحية بحي الاندلس ايام مهرجان السياحية المفتوح في دورته الثانية .\

وحضر انطلاق المهرجان رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للاوقاف \

وعميد بلدية حي الاندلس وبلدية جنزور وعدد من المسؤولين والضيوف وحشد من \

المواطنين بالمنطقة .\

وشاركت في حفل افتتاح المهرجان فرقة موسيقى الشرطة والهلال الاحمر وفوج\

كشافة حي الاندلس والفرق الرياضية .\

وتم على هامش المهرجان افتتاح معرض الفنون التشكيلية والتصوير \

الفوتغرافي والتراث الشعبي والاعمال اليدوية والكتاب والتراث التارقي \

ويستمر المهرجان ثلاثة ايام تقدم خلاله العديد من الانشطة الثقافية \

والترفيهية والرياضية للاطفال والشباب والعائلات . \

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