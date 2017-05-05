انطلاق مهرجان ايام السياحية المفتوح ببلدية حي الاندلس .الجمعة ، 05-05-2017 - 10:19:00

انطلاق مهرجان ايام السياحية المفتوح ببلدية حي الاندلس .\\nطرابلس 5 مايو 2017 (وال)- انطلقت امس الخميس بساحة الوحدة العربية بمحلة\\nالسياحية بحي الاندلس ايام مهرجان السياحية المفتوح في دورته الثانية .\\n وحضر انطلاق المهرجان رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للاوقاف \\nوعميد بلدية حي الاندلس وبلدية جنزور وعدد من المسؤولين والضيوف وحشد من \\nالمواطنين بالمنطقة .\\nوشاركت في حفل افتتاح المهرجان فرقة موسيقى الشرطة والهلال الاحمر وفوج\\nكشافة حي الاندلس والفرق الرياضية .\\n وتم على هامش المهرجان افتتاح معرض الفنون التشكيلية والتصوير \\nالفوتغرافي والتراث الشعبي والاعمال اليدوية والكتاب والتراث التارقي \\nويستمر المهرجان ثلاثة ايام تقدم خلاله العديد من الانشطة الثقافية \\nوالترفيهية والرياضية للاطفال والشباب والعائلات . \\n(وال

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