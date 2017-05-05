انطلاق مؤتمر التوافق الليبي الليبي بمدينة هون .

هون 05 مايو 2017 (وال) - انطلق أمس بمدينة هون مؤتمر التوافق الليبي - الليبي بحضور 130 شخصية يمثلون مجالس بلدية واجتماعية وحكماء وأعضاء هيئات التدريس ومنظمات المجتمع المدني ، ونشطاء في كل مدن الجنوب الشرقي والغربي . وقالت عضوة اللجنة التحضيرية للمؤتمر " رقية عثمان " ، انه سيتم مع نهاية المؤتمر الاعلان عن انطلاق مبادرة التوافق الليبي الليبي بمشاركة مكونات مدن الجنوب الشرقي والغربي جميعاً تحت شعار " كلنا ليبيا " ، مشيرة إلى ان المبادرة ستنطلق بتشكيل لجنة للتواصل مع جميع أطراف النزاع في ليبيا للدعوة إلى الجلوس على طاولة الحوار، وايجاد حل سلمي للازمة في البلاد . ( وال )