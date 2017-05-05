الصليب الأحمر الدولي يطالب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى الفلسطينيين .

القدس المحتلة 5 مايو 2017 (وال)- طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الجمعة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاضطلاع بمسؤوليتها كاملة بموجب القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بالتواصل بين الاسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال وذويهم المقيمين في الأراضي المحتلة . وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية في إسرائيل والأراضي المحتلة "جاك دي مايو" في بيان صحفي: "يجب تحسين التواصل بين المعتقلين وعائلاتهم لا فرض المزيد من القيود" مشيرا إلى تعليق سلطات الاحتلال الممنهج للزيارات العائلية للمعتقلين الذين دخلوا في إضراب عن الطعام ولوقف التصاريح اللازمة لعائلاتهم . وأضاف انه يحق للفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال استقبال زيارات عائلية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ويمكن تقليص هذه الزيارات لأسباب أمنية فقط وفقا لكل حالة على حده لكن ليس لأغراض عقابية أو تأديبية على الإطلاق . واوضح دي مايو ان العائلات تدفع ثمن هذا الوضع وبشكل عام تحتجز سلطات الاحتلال فلسطينيين داخل أراضيها وليس داخل الأراضي المحتلة بحسب ما يوجبه القانون المتعلق بأوضاع الاحتلال وبسبب ذلك تقل إمكانية تواصل أفراد العائلة مع أقاربهم المعتقلين إذ يتوجب عليهم الحصول على تصاريح خاصة والسفر لمسافات طويلة لرؤية أحبائهم ومكابدة التفتيش وساعات الانتظار عند المرور عبر الحواجز أو في أماكن الاحتجاز". وقال دي مايو"تيسر اللجنة الدولية منذ عام 1968 زيارات عائلية للفلسطينيين المعتقلين في إسرائيل ولنكن واضحين هنا فهذه أولا وقبل كل شيء مسؤولية إسرائيل بوصفها قوة الاحتلال" .