رئيس وزراء اليابان يرغب في تعديل الدستور .

طوكيو 5 مايو 2017 (وال)- قال رئيس الوزراء الياباني "شينزو أبيه" امس الخميس إنه يرغب بأن يتم تعديل الدستور ويبدأ العمل بالدستور الجديد بحلول عام 2020. و أوضح في تصريح نقلته هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" امس الخميس أنه "يجب تضمين عبارة تعترف بوجود قوات الدفاع الذاتي في الفقرة التاسعة من الدستور التي تشجب الحرب وأن يتم الن لينهي بشكل كامل كل شك في قانونية قوات الدفاع الذاتي". و أضاف ابيه أن "مبدأ نبذ الحرب في الفقرة التاسعة يجب أن تتم المحافظة عليه وأن أي تعديلات تتعلق بقوات الدفاع الذاتي يجب أن تتم مناقشتها من قبل الشعب". وقال إن "الثقة التي حصلت عليها اليابان من أولمبياد طوكيو عام 1964 مكنتها من تحقيق نمو اقتصادي واسع لتصبح دولة متقدمة" مضيفا أن "عام 2020 الذي ستستضيف فيه طوكيو الألعاب الأولمبية والبارلمبية هو أيضا عام مهم بالنسبة للشعب الياباني". و اشار رئيس الوزراء الياباني إلى أن لديه مالا كبيرة بأن يشهد ذلك العام أيضا بدء العمل بدستور جديد وإنه يرغب بتمهيد الطريق في هذا الاتجاه من أجل مستقبل اليابان لافتا الى أن تعديلا اخرا قد يكون جعل التعليم الجامعي مجانيا. وهذه هي أول مرة يعرب فيها ابيه بالتفصيل عن أفكاره بشأن تعديل الدستور وتحديد إطار عمل لذلك.