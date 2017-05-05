مباريات الدور النصف نهائي لبطولة غزلان الصحراء للخماسيات.

طرابلس 5 مايو 2017 (وال) تجرى اليوم الجمعة مباريات النصف نهائي لبطولة " غزلان الصحراء" لخماسيات كرة القدم التي ينظمها ويشرف عليها مكتب الرياضة بسوق الجمعة . منافسات الدور النصف النهائي والتي ستجرى على ارضية صالة نادي الترسانه بسوف الجمعة ستجمع الاولى فريق الاتحاد مع فريق بلدية سوق الجمعة وفشلوم مع فريق ابوسليم . مباراة الدور النهائي ستجرى يوم الاثنين القادم بنفس الصالة . يشار إلى ان بطولة غزلان الصحراء شارك فيها 24 فريقا من مختلف مناطق ليبيا . ...(وال)...