مباريات الدور النصف نهائي لبطولة غزلان الصحراء للخماسيات.الجمعة ، 05-05-2017 - 09:49:00

طرابلس 5 مايو 2017 (وال) تجرى اليوم الجمعة مباريات النصف نهائي لبطولة " غزلان الصحراء" لخماسيات كرة القدم التي ينظمها ويشرف عليها مكتب الرياضة بسوق الجمعة . منافسات الدور النصف النهائي والتي ستجرى على ارضية صالة نادي الترسانه بسوف الجمعة ستجمع الاولى فريق الاتحاد مع فريق بلدية سوق الجمعة وفشلوم مع فريق ابوسليم . مباراة الدور النهائي ستجرى يوم الاثنين القادم بنفس الصالة . يشار إلى ان بطولة غزلان الصحراء شارك فيها 24 فريقا من مختلف مناطق ليبيا . ...(وال)...

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