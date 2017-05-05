مقتل ثلاثة أشخاص جراء تحطم مروحية روسية .

موسكو 5 مايو 2017 (وال)- قتل ثلاثة أشخاص امس الخميس كانوا على متن مروحية تحطمت في وقت سابق من يوم امس في جمهورية "باشكيريا" الروسية . وأفاد مصدر في أجهزة الطوارئ الروسية لموقع "روسيا اليوم" بأن القتلى هم الطيار وعاملان في حماية الغابات كانوا يقومان بمراقبة حرائق الغابات ، مشيرا إلى أن المروحية دمرت بالكامل جراء اصطدامها بالأرض. ورجح المصدر ذاته أن تكون الظروف الجوية الصعبة هي السبب وراء تحطم المروحية . وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد أعلنت في وقت سابق عن اختفاء طائرة مروحية من طراز "روبينسون 44" في جمهورية باشكيريا الروسية .