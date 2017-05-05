رئيس التشيك يوافق على استقالة رئيس الوزراء .

براغ 5 مايو 2017 (وال)- وافق الرئيس التشيكى "ميلوس زيمان" امس الخميس على استقالة رئيس الوزراء "بوهوسلاف سوبوتكا". وذكرت شبكة " ايه بى سي نيوز" الاخبارية الأمريكية أن الرئيس زيمان طلب من رئيس الوزراء المستقيل الإستمرار فى منصبه لحين تعيين رئيس جديد للوزراء . وأشارت الشبكة الأمريكية الى أن رئيس الوزراء المستقيل كان قد أعلن اعتزامه تقديم استقالته من منصبه فى وقت لاحق من الشهر الجارى بسبب صفقات مثيرة للجدل أجراها وزير ماليته غير أن الرئيس زيمان سارع فور وصول سوبوتكا الى قصر الرئاسة لاجراء مشاورات معه بإعلان قبوله الإستقالة .