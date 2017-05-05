إصابة فلسطينيين واختناق عشرات الآخرين في مواجهات مع قوات الاحتلال في بيت لحم .

رام الله 5 مايو 2017 (وال)- أصيب فلسطينيان اثنان بجروح وعشرات آخرون بالاختناق مساء امس الخميس خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي لمسيرة سلمية تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين شمال مدينة بيت لحم بالضفة الغربية . وذكر "محمد عوض" مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر لوكالة الأنباء الفلسطينية أن من بين المصابين صحفيين حيث تعرض أحدهم إلى عيار مطاطي بالرجل وآخر إلى قنبلة صوت بالرجل فيما أصيب آخرون بالاختناق . وأشار عوض إلى أن الاحتلال هاجم المسيرة الشعبية عند اقترابها من المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم باستخدام قنابل الصوت والغاز السام. وتأتي هذه المسيرة الجديدة دعما للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال المضربين عن الطعام لليوم الـ 18 على التوالي وذلك احتجاجا على الانتهاكات غير الإنسانية التي يتعرضون لها.