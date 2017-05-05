منظمة "الصحة العالمية" تسعى لبدائل "حيوية" بتكلفة أقل لعلاج السرطان .

جنيف 5 مايو 2017 (وال)-أعلنت منظمة الصحة العالمية امس الخميس أنها ستطلق مشروعا تجريبيا هذا العام لإنتاج نسخ أرخص من أدوية السرطان باهظة الثمن التي تعتمد على التكنولوجيا الحيوية في محاولة لإتاحة هذه البدائل على نطاق واسع في الدول الفقيرة. وذكرت المنظمة أنها ستدعو كبرى شركات الأدوية في سبتمبر لتقديم طلباتها للتأكد من أنها تخضع لشروط التأهيل المسبق لإنتاج بديلين حيويين لعقاري "ريتوكسان" و"هرسبتين" من إنتاج شركة روش والمدرجين على قائمة المنظمة للأدوية الأساسية . وقالت "ماري-بول كييني" المديرة العامة المساعدة بالمنظمة : "ابتكار منتجات علاجية حيوية يمثل تكلفة باهظة لكثير من الدول لذا فإن البدائل الحيوية فرصة جيدة للتوسع في توفير هذا النوع من العلاج ومساعدة الدول في تنظيم واستخدام تلك الأدوية". ويستخدم "ريتوكسان" أساسا في علاج سرطان الدم بينما يعالج "هرسبتين" سرطان الثدي .