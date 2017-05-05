الرئيس الأمريكي يزور السعودية في أول جولة خارجية له .

واشنطن 5 مايو 2017 (وال)- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امس الخميس أنه سيقوم في وقت لاحق من شهر مايو الجاري بأول رحلة خارجية له منذ وصوله إلى البيت الأبيض تشمل زيارة السعودية وفلسطين المحتلة والفاتيكان. وأوضح ترامب في تصريحات بحديقة البيت الأبيض نقلتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية أن زيارته إلى الرياض ستؤسس مرحلة جديدة في مكافحة الإرهاب . وقال ترامب : "رحلتي الأولى إلى الخارج كرئيس للولايات المتحدة ستكون إلى السعودية وإسرائيل وروما". وتضاف المحطات الثلاث إلى مشاركة الرئيس الأمريكي المعلن عنها في قمتي حلف شمال الأطلسي في بروكسل ومجموعة السبع الصناعية في صقلية "ايطاليا" نهاية شهر مايو الحالي.