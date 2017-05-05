مجلس الأمن الدولي يدعو إلى تنفيذ سريع لاتفاق انتقال السلطة في الكونغو الديمقراطية .

نيويورك 5 مايو 2017 (وال)- دعا مجلس الأمن الدولي امس الخميس جميع الأطراف المعنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى تنفيذ اتفاق سلام وقع في ديسمبر 2016 بطريقة فعالة وسريعة وفي حينها من أجل تحقيق "انتقال سلمي للسلطة" . وذكر المجلس في بيان صحفي أن "أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن قلقهم إزاء التحديات التي تواجه تنفيذ اتفاق 31 ديسمبر 2016". وأضاف البيان أنهم "دعوا جميع الأطراف المعنية إلى مضاعفة جهودها لتحقيق درجة أكبر من الشمولية التي من شأنها المساعدة في حل المشكلات الخطيرة للغاية التي تواجهها جمهورية الكونغو الديمقراطية" مشيرا إلى "أنهم أكدوا مجددا على دعوتهم إلى تنفيذ سريع للاتفاق بحسن نية وبجميع مكوناته من أجل تنظيم انتخابات سلمية وذات مصداقية وشاملة وفي حينها في موعد أقصاه ديسمبر 2017 ما يقود إلى انتقال سلمي للسلطة بما يتماشى مع الدستور وقرار مجلس الأمن رقم 2348 (2017)". و جاء في البيان "وتحقيقا لهذه الغاية دعا أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف إلى أن تظل ملتزمة بالاتفاق وبالهدف الشامل المتمثل في إجراء انتخابات سلمية وذات مصداقية وحرة ونزيهة وشاملة بحلول نهاية عام 2017 بما في ذلك من خلال المشاركة الكاملة والمتساوية من جانب النساء"