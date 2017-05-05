ترامب يتعهد بـ"الانتهاء" من اوباما كير .

واشنطن 5 مايو 2017 (وال)- تعهد الرئيس الامريكي دونالد ترامب بـ"الانتهاء" من التامين الصحي الذي وضعه الرئيس الاسبق باراك اوباما متوقعا"نصرا لا يصدق"بعد ان صادق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون على مشروع قانون لتفكيك نظام الرعاية الصحية الذي اقرته الادارة السابقة. و قال ترامب في مؤتمر صحفي بحديقة البيت الابيض "كنا نعلم ان "اوباما كير" لن تنجح وقد توقعت ذلك منذ مدة طويلة". و اضاف "هذا واضح انه الموت "وتابع "سننتهي منه وسنستمر في عمل اشياء اخرى كثيرة". وكان مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون قد صادق امس على مشروع قانون لتفكيك نظام الرعاية الصحية الذي أقرته الإدارة السابقة والمعروف باسم "أوباما كير" بعدما تمكنت من حشد الأغلبية الضرورية في صفوف النواب الجمهوريين. وتمكن مقترح القانون من الحصول على دعم 216 نائب من بين 235 نائب يشكلون مجلس النواب وبالتالي سيتم عرضه على مجلس الشيوخ في محاولة لتحقيق واحد من وعود الجمهوريين بتفكيك هذا الإنجاز الرئيسي للرئيس السابق باراك أوباما. ويهدف الإصلاح الجمهوري الذي لا يقوم على أي تقييم للكلفة المالية لمكتب الميزانية التابع للكونغرس بالأساس إلى إلغاء التزامات الدولة الفيدرالية وخفض النفقات على الرعاية الصحية من خلال خفض التزامات السلطات تجاه شركات التأمين والمرضى في الوقت نفسه.