المكسيك: 10 قتلى بينهم 4 جنود في مواجهات بين الجيش ولصوص النفط وسط البلاد .

مكسيكو سيتي 5 مايو 2017 (وال)-أعلنت السلطات المكسيكية عن مقتل أربعة جنود وستة يشتبه بأنهم لصوص نفط في مواجهة بولاية بويبلا في وسط البلاد , في إطار عملية عسكرية للجيش ضد الجريمة المنظمة وسرقة الوقود من خطوط الأنابيب . وقال الجيش المكسيكي - في بيان وفقا لقناة " سكاي نيوز " الإخبارية اليوم الجمعة " إن 4 جنود قتلوا في تبادل لإطلاق نار وأصيب تسعة آخرون خلال مواجهات مع لصوص نفط بوسط البلاد " . وأضاف البيان أن ستة ممن يشتبه أنهم لصوص وقود قتلوا وأصيب واحد خلال المواجهات مشيرا إلى أنه تم القبض على 12 شخصا منهم وجاري التحقيق معهم . وأشار البيان إلى أن حوالي 600 جندي شاركوا في العملية في البداية ثم انضم إليهم 400 آخرون مدعومون بطائرات مروحية وأسلحة محمولة على شاحنات .