القوات الامنية الهندية تعتقل 11 متمردا ماويا على صلة بمقتل 25 من أفراد الأمن خلال الشهر الماضي .

نيودلهي 5 مايو 2017 (وال)- ذكرت السلطات الهندية ان قوات الامن الهندية أعتقلت أمس الخميس إحدى عشر متمردا من منظمة "نكسال" الماوية اليسارية لصلتهم بمقتل 25 جنديا من الشرطة الاحتياطية المركزية الهندية في كمين نصب لهم خلال أبريل الماضي بولاية تشاتيسغاره الواقعة وسط البلاد . وقال نائب المحقق العام في شرطة ولاية تشاتيسغاره بي سونداراج في تصريح لوسائل إعلام محلية "لقد قامت السلطات المختصة باعتقال واستجواب 11 متهما من متمردي منظمة نكسال الماوية وجميعهم من مناطق تشينتالنار وتشينتافوجا في منطقة سوكما حيث وقع الهجوم على القوات النظامية ." وأضاف المسؤول الهندي أنه "ستتم محاكمة المعتقلين الإحدى عشر في حالة ثبوت تورطهم في ارتكاب ذلك الهجوم" . وكانت الكتيبة 74 التابعة لقوة الشرطة الاحتياطية المركزية الهندية وقعت في 24 أبريل الماضي ضحية كمين نصبته مجموعة من 300 مسلح ماوي في منطقة "سوكما" التابعة لولاية تشاتيسغاره ما أدى إلى مقتل 25 من أفراد القوات النظامية في ما يمكن وصفه بأعنف هجوم تتعرض له القوات النظامية خلال هذا العام .