واشنطن تفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية .

واشنطن 5 مايو 2017 (وال)- وافق مجلس النواب الامريكي اليوم الجمعة على مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وبيونغ يانغ. وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الموافقة على مشروع القانون جاءت بتأييد 419 نائبا مقابل معارضة نائب واحد. ويسعى مشروع القانون إلى سد الثغرات في العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية وخلق حواجز جديدة أمام قدرتها على توفير تمويل لبرامجها الخاصة بالأسلحة . وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الامريكي "اد رويس" إن "هذا يدل على أن الكونغرس مستعد لمساعدة الادارة في العمل مع حلفائنا وغيرهم لمواجهة السلوك العسكري لكوريا الشمالية ". ويمنع مشروع القانون السفن الكورية الشمالية أو التابعة لدول أخرى وتلك التي تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي من العمل في المياه الأمريكية أو الرسو في أحد موانئ الولايات المتحدة . أما السلع المنتجة من قبل اليد العاملة الكورية الشمالية ستكون ممنوعة من دخول الولايات المتحدة وقد تفرض واشنطن عقوبات على الأجانب الذين يستخدمون تلك اليد العاملة في كوريا الشمالية . ويطلب القانون أيضا من إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب أن تقرر في غضون 90 يوما إعادة إدراج كوريا الشمالية في لائحة "الدول الداعمة للإرهاب" والتي كانت رفعت منها في العام 2008 .