كولومبيا: منشقون عن الفارك يختطفون موظفا تابع للأمم المتحدة .

بوغوتا 5 مايو 2017 (وال)- اختطف منشقون عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك" موظفا تابعا للأمم المتحدة في نفس وقت زيارة مجلس الامن الدولي الذي جاء من اجل التعبير عن دعمه لمسار السلام مع هذه الحركة المتمردة . واعلن الرئيس خوان مانويل سانتوس ان وفدا حكوميا توجه امس الخميس الى مكان اختطاف "المنشقين عن الفارك" لموظفي وكالة الامم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة في جنوب شرق البلاد خلال حملة استبدال مشبوهة لمزروعات غسرمشروعة مثل الكوكا والماريخوانا . و اضاف شانتوس "آمل ان يكون معنا في اقرب وقت" وذلك في كلمة متلفزة من القصر الرئاسي حيث عقد اجتماع مع محلس الامن لتحليل تنفيذ اتفاق السلام التاريخي الموقع في نوفمبر مع القوات الثورية الكولومبية وهي اهم واقدم حركة متمردة في البلاد. وكانت عملية الاختطاف قد تمت قبل ساعات قليلة من وصول اعضاء مجلس الامن الدولي مساء اول امس الاربعاء الى بوغوتا في زيارة تدوم ثلاثة ايام تهدف الى تقييم ما تحقق من التطور في عملية نزع سلاح الفارك قبل التاريخ المحدد يوم 1 يونيو.