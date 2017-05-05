كوريا الجنوبية تطلق قمرا صناعيا رابعا للاتصالات.

سيول 5 مايو 2017 (وال)- اطلقت كوريا الجنوبية قمرها الصناعي الرابع للاتصالات بنجاح وفق ما ذكرت شركة "كي تي سات" ووزارة العلوم والمستقبل الابداعي اليوم الجمعة . وحسب الوزارة فقد انفصل القمر الصناعي الذي يحمل اسم "موغونغهوا 7" عن الصاروخ الذي نقله الى الفضاء بعد 37 دقيقة من الاطلاق وقد تمت بنجاح . و قد اطلق الصاروخ الذي حمل القمر الصناعي من قاعدة كورو الفضائية في "غويانا الفرنسية" بأمريكا الجنوبية بعد ظهر امس الخميس. وقالت الوزارة إن القمر الصناعي سيستخدم لتزويد خدمات البث والاتصالات القائمة على تقنية التطور طويل المدى "أل تي إي" والذي لا يغطي كوريا الجنوبية وإنما منطقة واسعة بأجزاء آسيا ومن المقرر أن يبدأ تشغيل القمر اعتبارا من شهر يوليو المقبل . وقال تشوي يونغ-هيه أحد مسؤولي المشروع بالوزارة "لقد أكملت الوزارة اجراءات تسجيل القمر الصناعي بالاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) بعد ان نجحت عملية اطلاق القمر الصناعي "موغونغهوا -7 ". واضاف المسؤول أيضا إن القمر الصناعي تم تجهيزه بنظام استقبال تم تطويره محليا من طراز " كو-باند " بتردد (36 MHz ) و(200 MHz ). وكانت شركة "تاليس أينيا" للفضاء الفرنسية قد تكفلت بمهام تصميم وتصنيع واختبار القمر الصناعي بينما تكفل معهد الأبحاث الاليكترونية والاتصالات الكوري " إي تي آر أي " بتطوير نظام الملاحة الخاص بالقمر الصناعي .