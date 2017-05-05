انقرة تنتقد اثينا لرفضها تسليم ثمانية جنود فروا الى اليونان بعد محاولة الانقلاب الفاشل بتركيا .

أنقرة 5 مايو 2017 (وال)- انتقدت وزارة الخارجية التركية أمس الخميس قرار محكمة الاستئناف اليونانية برفض تسليم أثينا ثمانية جنود إلى أنقرة فروا إلى اليونان بعد محاولة الانقلاب الفاشل التي وقعت في تركيا منتصف يوليو الماضي. وذكرت الوزارة في بيان أن "قرار الرفض من شأنه أن يؤثر على العلاقات الثنائية بين البلدين" مضيفا أن "القضاء اليوناني الذي نأمل أن يكون مستقلا للأسف أوقعنا مجددا في خيبة أمل". ورفضت محكمة الاستئناف اليونانية تسليم ثمانية جنود أتراك بعد أن أصدرت المحكمة العليا اليونانية قرار مماثل في الـ 26 من يناير الماضي. يذكر أن الجنود الثمانية فروا إلى اليونان على متن مروحية عسكرية تركية في الـ 16 من يوليو الماضي بعد محاولة الانقلاب الفاشل وطلبوا اللجوء السياسي في اليونان .