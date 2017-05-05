نحو اقامة جسر بين موريتانيا و السنيغال .

نواكشوط 5 مايو 2017 (وال)- صدق مجلس الوزراء الموريتاني مساء امس الخميس على اتفاقية قرض موقع مع البنك الافريقي لتمويل جسر يربط موريتانيا بالسنغال . وقال "المختار ولد اجاي" وزير الاقتصاد والمالية أن المشروع يهدف إلى الاندماج الاقتصادي في المنطقة وسيسمح حسب جميع الدراسات بتحريك التبادل الاقتصادي بين شمال القارة وجنوبها كما سيعزز الحركة التجارية بين القارة الإفريقية والأوروبية لكونه سيسمح بعبور البضائع في الاتجاهين بشكل أكثر سلاسة . وأضاف أن مشروع تمويل جسر "روصو" كان بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية وبالتناصف بين موريتانيا والسنغال حيث تم التمويل المتعلق بموريتانيا عبر ثلاث مصادر أساسية هي الاتحاد الأوروبي والحكومة الموريتانية وقرض من البنك الإفريقي للتمنية يسدد على مدى 40 عاما منها فترة سماح خمس سنوات وبرسوم خدمة بواقع صفر فاصل سبعة بالمائة من أصل القرض المسحوب وغير المسدد وبرسوم تصل الى صفر فاصل خمسة على المبلغ الباقي بغير سحب . وأشار ولد أجاي إلى أن هناك مكونات أخرى مصاحبة للجسر سيسمح هذا التمويل ببنائها من بينها إعادة تأهيل البنيه التحتية الاقتصادية والاجتماعية الأساسية وتشييد بنى تحتية تجارية واستصلاح الطرق والمسارات ذات الصلة في مدينة روصو وتنفيذ إجراءات تسهيل النقل والعبور وبناء مراكز للتفتيش عند الجسر للمصالح الأمنية المكلفة بتسييره . و اضاف ان الحكومة الموريتانية وقعت مع الحكومة السنيغالية على اتفاق بان تكون وحدة المشروع بمدينة "روصو" وان يكون طاقم الوحدة المسيرة للجسر بالتناصف بين البلدين .