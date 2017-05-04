مباريات الدور النصف نهائي لبطولة غزلان الصحراء للخماسيات.

طرابلس 4 مايو 2017 (وال)- تجرى مساء غد الجمعة مباريات الدور نصف النهائي بطولة "غزلان الصحراء" لخماسيات كرة القدم التي ينظمها ويشرف عليها مكتب الرياضة بسوق الجمعة، وبرعاية شركة لبيانا للاتصالات. منافسات الدور نصف النهائي والتي ستجرى على أرضية صالة نادي الترسانة بسوق الجمعة ستجمع فريق الاتحاد مع فريق بلدية سوق الجمعة، وفشلوم مع فريق أبي سليم. مباراة الدور النهائي ستجرى يوم الاثنين القادم بنفس الصالة . يشار إلى أن بطولة غزلان الصحراء شارك فيها 24 فريقا من مختلف مناطق ليبيا. ...(وال)...