الصديق الفوناس رئيسا للاتحاد الليبي لكرة اليد.

طرابلس 4 مايو 2017 (وال)- انتخبت الجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد في اجتماعها الانتخابي، الذي عقدته اليوم الخميس بالأكاديمية الأولمبية بطرابلس، الصديق الفوناس رئيسا للمكتب التنفيذي للاتحاد. وحصل الفوناس على 73 صوتًا مقابل 72 صوتًا لمنافسه فتحي الشكري. وجاء في مركز النائب مرعي أبوعجيلة، والأمين العام عادل شكوه، وأمين الصندوق يونس ساسي، وعضوية سعد الشولي وعبدالحكيم معيتيق وطارق القبلاوي وعبدالمجيد ونيس وفتحية الشريف. ...(وال)...