أهلي طرابلس يتوج ببطولة الأهلي الودية لكرة القدم.

طرابلس 4 مايو 2017 (وال)- توج فريق أهلي طرابلس الأول لكرة القدم ببطولة ناديه الودية الثانية، رغم تعادله في المباراة الختامية مساء أمس الأربعاء مع فريق المدينة دون أهداف بملعب طرابلس. ورفع أهلي طرابلس رصيده إلى 7 نقاط، متساويًا مع النصر، لكنه توِّج بالبطولة بفارق الأهداف. وقد كرمت اللجنة المنظمة للبطولة بين الشوطين عددا من اللاعبين القدامى ومنهم خالد حسين لاعب فريق النصر، وخالد زكري من المدينة، وصلاح الجلالي من فريق السويحلي، ومحمد الكيلاني. وكان الترتيب العام لهذه البطولة على النحو التالي :- أهلي طرابلس الأول برصيد 7 نقاط، ثم النصر برصيد 7 نقاط، والمدينة ثالثًا برصيد 5 نقاط، والأخضر رابعا برصيد 4 نقاط، وأخيرًا السويحلي برصيد 3 نقاط. حصل أهلي طرابلس على مبلغ 30 ألف دينار والنصر 20 ألفًا والمدينة 10 آلاف دينار. ...(وال)...