وفاة الإعلامي الرياضي عبد المنعم القاضي.

طرابلس 4 مايو 2017 (وال)- انتقل إلى جوار ربه الإعلامي المتميز "عبدالمنعم القاضي" ظهر أول أمس الثلاثاء، بعد معاناة مع المرض. وقد ووري الفقيد الثرى ظهر أمس الأربعاء بمقبرة بلوزة بحضور العديد من الإعلاميين الرياضيين وأصدقائه. وعمل الفقيد "عبد المنعم القاضي" في مجال التعليق والصحافة الرياضية، وتنقل بين العديد من الوسائل الإعلامية، وقدم العديد من البرامج الرياضية بقناة ليبيا الرياضة المسموعة وليبيا الوطنية المسموعة. وامتهن "القاضي" مهنة التعليم فأصبح خير مرب للأجيال، حتى أنه قدم العديد من البرامج الإعلامية لأنشطة المؤسسات التعليمية. القسم الرياضي بوكالة الانباء الليبية ينعى فقيدنا الزميل الإعلامي "عبد المنعم القاضي" تغمده الله برحمته وألهم أهله وذويه والاعلام الرياضي وأصدقاءه جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون . ...(وال)...