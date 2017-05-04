\"معيتيق \" يلتقي رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا .



طرابلس 04 مايو 2017 (وال)- التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي \" أحمد معيتيق \" ظهر اليوم الخميس بطرابلس رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا \"مارتن كوبلر \".

وبحسب ادارة التواصل والاعلام برئاسة مجلس الوزراء ، فقد تم خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالشأن الليبي على كافة الأصعدة .

وأكد \"معيتيق \" دعمه لأي مبادرة من خلال الحوار السياسي تهدف لتحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا، مثمنا جهود الأمم المتحدة في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين.



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