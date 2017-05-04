البحرية الليبية تتسلم زورقان بعد صيانتهما في ايطاليا .

طرابلس 4 مايو 2017 (وال) - تسلمت البحرية الليبية اليوم الخميس الزورقين صبراته وراس اجدير عقب الانتها ء من صيانتهما في ايطاليا .

وكان في استقبالهما في عرض البحر زوارق من حرس السواحل على متنهم عدد من الضباط والجنود .

واكد المتحدث باسم ركن البحرية العميد ايوب قاسم لوكالة الانباء الليبية ان رئيس اركان القوات البحرية العميد بحار سالم علي رحومة وامر جهاز جرس السواحل عميد بحارعمر بلمان وعدد من الضباط وضباط الصف وافراد من القوات البحرية كانوا في استقبال الزورقين على الرصيف اللدين سيباشران عملهما قريبا .

(وال)