البحرية الليبية تتسلم زورقان بعد صيانتهما في ايطاليا .
الخميس ، 04- 05- 2017 - 19:09:00
طرابلس 4 مايو 2017 (وال) - تسلمت البحرية الليبية اليوم الخميس الزورقين صبراته وراس اجدير عقب الانتها ء من صيانتهما في ايطاليا .\nوكان في استقبالهما في عرض البحر زوارق من حرس السواحل على متنهم عدد من الضباط والجنود .\nواكد المتحدث باسم ركن البحرية العميد ايوب قاسم لوكالة الانباء الليبية ان رئيس اركان القوات البحرية العميد بحار سالم علي رحومة وامر جهاز جرس السواحل عميد بحارعمر بلمان وعدد من الضباط وضباط الصف وافراد من القوات البحرية كانوا في استقبال الزورقين على الرصيف اللدين سيباشران عملهما قريبا .\n(وال)