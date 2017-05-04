الانتهاء من صيانة مخازن السلع التموينية بسرت .

سرت 4 مايو 2017 (وال) - قام عميد بلدية سرت مختار المعداني امس الاربعاء بزيارة الى مخازن السلع التموينية بسرت وذلك بعد الانتهاء من صيانتها جراء الاضرار التي تعرضت لها المخازن بعد تحرير المدينة من تنظيم داعش الارهابي.

وذكر مدير مكتب موازنة الاسعار بسرت \" عبد العالي القبي\" والذي رافق عميد البلدية خلال الزيارة بأن المخازن جاهزة الآن لاستقبال السلع التموينية الخاصة بالجمعيات الاستهلاكية بسرت وظواحيها وذلك بعد تكليف مراقبة الاقتصاد بسرت باجراء صيانة سريعة علي هده المخازن .

واوضح \" القبي \" لمراسل وكالة الانباء الليبية بسرت بأن عدد المخازن التي تم صيانتها ( 9 ) مخازن كانت قد تعرضت لأضرار بليغة ابان حرب تحرير المدينة من تنظيم داعش .

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