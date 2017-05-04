"معيتيق" يلتقي رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا .

طرابلس 4 مايو 2017 (وال)- التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي "أحمد معيتيق" ظهر اليوم الخميس بطرابلس رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "مارتن كوبلر". وبحسب ادارة التواصل والاعلام برئاسة مجلس الوزراء ، فقد تم خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالشأن الليبي على كافة الأصعدة . وأكد "معيتيق" دعمه لأي مبادرة من خلال الحوار السياسي تهدف لتحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا، مثمنا جهود الأمم المتحدة في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين. ..(وال)..