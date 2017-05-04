"معيتيق" يلتقي رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا .الخميس ، 04-05-2017 - 18:41:00

طرابلس 4 مايو 2017 (وال)- التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي "أحمد معيتيق" ظهر اليوم الخميس بطرابلس رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "مارتن كوبلر". وبحسب ادارة التواصل والاعلام برئاسة مجلس الوزراء ، فقد تم خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالشأن الليبي على كافة الأصعدة . وأكد "معيتيق" دعمه لأي مبادرة من خلال الحوار السياسي تهدف لتحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا، مثمنا جهود الأمم المتحدة في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين. ..(وال)..

الأكثر قراءة في وال

وزارة الحكم المحلي : العمل جار لتسجيل كافة الليبيين وتخصيص أرقام لهم بالجمعيات الاستهلاكية.
\" سيالة \" ينفي صحة مايتداول بخصوص اصدار قرارات ايفاد للعمل بالخارج لابناء \" الناكوع \" .
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا