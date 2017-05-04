رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يستقبل وزير الخارجية البريطاني.

طرابلس 4 مايو 2017 (وال) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فائز السراج" اليوم الخميس بمقر رئاسة الوزراء بطرابلس وزير الخارجية البريطاني" بوريس جونسون" والوفد المرافق له . وبحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس ، فقد جدد الوزير البريطاني دعم بلاده الكامل لرئيس المجلس الرئاسي ولحكومة الوفاق الوطني . وقال "جونسون" أن زيارته والوفد المرافق تعكس اهتمام بريطانيا البالغ بحل الأزمة الليبية وتحقيق الاستقرار في كامل البلاد، مشيدا بجهود المجلس الرئاسي لتحقيق توافق بين الأطراف السياسية الليبية. من جانبه أكد رئيس المجلس الرئاسي على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى أن هناك الكثير من العمل المشترك مع بريطانيا. واستعرض"السراج" العديد من مجالات التعاون المشترك من بينها مجالات الطاقة والصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية ، وأقترح وضع برنامج للمنح الدراسية لخريجي الجامعات والمعاهد الليبية في الجامعات والمؤسسات التعليمية البريطانية. وأبدى وزير الخارجية البريطاني استعداد بلاده لمساعدة الشعب الليبي للخروج من الأزمة الراهنة والمساهمة ايجابيا في حل الاختناقات السياسية والأمنية والاقتصادية. وتناول اللقاء الذي حضره سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا "بيتر ميليت" ووزير الخارجية المفوض"محمد الطاهر سيالة"،والمستشار السياسي "الطاهر السني" ،عدد من الملفات السياسية والأمنية إضافة إلى قضية الهجرة غير الشرعية . ..(وال).