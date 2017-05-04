وكيل وزارة الداخلية يحضر انطلاق فعاليات يوم المرور العالمي واسبوع المرور العربي الموحد بجنزور .

جنزور 4 مايو 2017 (وال) - أقيمت اليوم الخميس بمنطقة جنزور احتفالية لاحياء يوم المرور العالمي واسبوع المرور العربي الموحد تحت شعار "رجل المرور منكم ولخدمتكم " برعاية واشراف إدارة شؤون المرور والتراخيص بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق. وحضر الاحتفالية وكيل وزارة الداخلية " عبد السلام عاشور" وعميد بلدية جنزور " فرج اعبان" ومدير إدارة شؤون المرور والتراخيص عقيد " عبد السلام البركي" وبعض مدراء الادارات ورؤساء المكاتب والاقسام بالوزارة ومدير أمن جنزور عقيد "محمود عاشور" وعدد من الضباط وضباط الصف بهيئة الشرطة . وألقيت في الحفل الكلمات التي عبرت عن الشكر والثناء لرجال الشرطة على مجهوداتهم المبذولة في حفظ الأمن رغم الصعاب التي تواجههم أثناء تأدية عملهم . وتخلل الحفل استعراض رمزي شاركت فيه فرقة موسيقى الشرطة وكراديس من شرطة المرور ، والدراجات النارية ،والآليات الخاصة بشرطة المرور ، وهيئة السلامة الوطنية ، بمشاركة الكشافة والمرشدات وفرق العمل التطوعي . ..(وال)..