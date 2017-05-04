الدنمارك ستتولى قيادة أسطول بحلف شمال الأطلسي عام 2018 .

كوبنهاغن 4 مايو 2017 (وال) - أعلن وزير الدفاع الدنماركي كلاوس هيورت فريدريكسن اليوم الخميس أن بلاده ستتولى خلال عام 2018 قيادة أسطول حلف شمال الأطلسي في شمال المحيط الأطلسي. وقال كلاوس هيورت فريدريكسن في تصريح صحفي "نشهد تصعيدا عسكريا على حدود دول البلطيق وبولونيا ومن المهم أن نكون حاضرين بشكل واضح حتى يعرفوا أن الاستفزاز ستكون له تداعيات". ويعتبر بحر البلطيق جزءا من المنطقة التي ستتم تغطيتها من قبل الأسطول لكن القوات البحرية تكون عادة متواجدة في الجزء الشرقي من المحيط الأطلسي. ويتكون أسطول حلف شمال الأطلسي في شمال المحيط الأطلسي من عدة سفن من دول مختلفة وكذا طائرات مروحية. وتخلف الدنمارك النرويج في قيادة أسطول حلف شمال الأطلسي الذي وصفه فريدريكسن بمثابة "تصويت على الثقة" في البحرية الدنماركية. يذكر أن هذا البلد الاسكندنافي قد أعلن في نهاية عام 2016 عزمه نشر 200 جندي في إستونيا في إطار جهود حلف شمال الأطلسي لتعزيز دفاع دول البلطيق.