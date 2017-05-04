رئيس المجلس الرئاسي يستقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
الخميس ، 04- 05- 2017 - 17:06:00
\nطرابلس 4 مايو 2017 (وال) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق \nالوطني فائز السراج، اليوم الخميس، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في \nليبيا مارتن كوبلر .\n وبحث اللقاء الذي عقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، تطورات \nالوضع السياسي والأمني في ليبيا.\nوجدد المبعوث الأممي إلى ليبيا خلال اللقاء التأكيد على أن تنفيذ مخرجات \nالاتفاق السياسي هو الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مشيرا إلى \nأن البعثة الأممية بصدد إعداد خارطة طريق ترتبط بمواعيد زمنية ملزمة \nلكافة الأطراف للوصول إلى توافق كامل.\n ومن جانبه أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ضرورة الوصول \nإلى اتفاق ينهي الأزمة الليبية.\n وقال السراج إن \"الشعب الليبي عانى بما يكفي ولم يعد يحتمل المزيد من \nالمساومات والمماطلة، ويجب أن يدرك معرقلي الاتفاق السياسي أن تعنتهم هو \nالسبب الرئيسي لمعاناة المواطنين\".\n..(وال)..