رئيس المجلس الرئاسي يستقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.



طرابلس 4 مايو 2017 (وال) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني فائز السراج، اليوم الخميس، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في

ليبيا مارتن كوبلر .

وبحث اللقاء الذي عقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، تطورات

الوضع السياسي والأمني في ليبيا.

وجدد المبعوث الأممي إلى ليبيا خلال اللقاء التأكيد على أن تنفيذ مخرجات

الاتفاق السياسي هو الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مشيرا إلى

أن البعثة الأممية بصدد إعداد خارطة طريق ترتبط بمواعيد زمنية ملزمة

لكافة الأطراف للوصول إلى توافق كامل.

ومن جانبه أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ضرورة الوصول

إلى اتفاق ينهي الأزمة الليبية.

وقال السراج إن \"الشعب الليبي عانى بما يكفي ولم يعد يحتمل المزيد من

المساومات والمماطلة، ويجب أن يدرك معرقلي الاتفاق السياسي أن تعنتهم هو

السبب الرئيسي لمعاناة المواطنين\".

..(وال)..