مدير مديرية أمن سرت يتسلم مهامه رسميا.

سرت 04 مايو 2017(وال) - تسلم العقيد الصديق مصطفى بن سعود، اليوم الخميس، مهامه الرسمية مديرا لمديرية أمن سرت. وقال المتحدث بالمجلس البلدى سرت الإعلامي محمد الأميل لوكالة الانباء الليبية، إن مدير الأمن بسرت باشر مهامه اليوم بعد أن اتمام اجراءات الاستلام والتسليم من المدير السابق للمديرية العقيد نوري منير الدعيكي. يشار إلى أن وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أصدر في الرابع والعشرين من شهر أبريل الماضي قرارا بتكليف العقيد بن سعود مديرا لمديرية أمن سرت. ..(وال)..