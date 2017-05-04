وفد طبي بلغاري يجري فحوصات طبية لجرحى عملية \" البنيان المرصوص\" في مصراتة.
الخميس ، 04- 05- 2017 - 16:56:00
\n مصراتة 4 مايو 2017 (وال) - قام وفد طبي بلغاري يضم أطباء استشاريين \nفي تخصصات العظام والوجه والفكين بإجراء فحوصات طبية على جرحى عملية \nالبنيان المرصوص المصابين في الحرب على تنظيم داعش في مدينة سرت العام \nالماضي.\n وقال رئيس لجنة جرحى \"البنيان المرصوص\" بالساحة البلغارية عبدالحفيظ \nجنات، إن الأطباء الزوار قاموا بالكشف على (120) حالة وتقديم النصائح \nالطبية والعلاج اللازم لهم قبل أن يغادروا المدينة اليومين الماضيين.\n وأوضح جنات ، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أن زيارة الوفد الطبي\nتمت عن طريق لجنة الجرحى التابعة لغرفة العمليات العسكرية الخاصة \n\"البنيان المرصوص\" بالتنسيق مع السفارة الليبية في بلغاريا في إطار \nالاهتمام بالجرحى والمصابين والعناية بهم.\n وأشاد رئيس لجنة جرحى \"البنيان المرصوص\" بالساحة البلغارية عبدالحفيظ\nجنات بالجهود التي بذلتها السفارة الليبية في بلغاريا من أجل انجاح هذه \nالزيارة وتحقيق أهدافها.\n وكان الوفد الطبي قام بجولة في مدينة مصراتة اطلع خلالها على المرافق\nالصحية والخدمية والرياضية والمنتزهات والأسواق العامة، حيث أبدى الوفد \nالطبي اعجابه بمستوى الأمن والخدمات المقدمة للمواطنين في مدينة مصراتة.\n وأعرب الوفد الطبي البلغاري في ختام الزيارة عن شكره وتقديره للجنة \nالجرحى والأطباء في مصراتة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي حظي به\nطيلة فترة زيارته للمدينة.\n..(وال)..