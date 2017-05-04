وفد طبي بلغاري يجري فحوصات طبية لجرحى عملية \" البنيان المرصوص\" في مصراتة.



مصراتة 4 مايو 2017 (وال) - قام وفد طبي بلغاري يضم أطباء استشاريين

في تخصصات العظام والوجه والفكين بإجراء فحوصات طبية على جرحى عملية

البنيان المرصوص المصابين في الحرب على تنظيم داعش في مدينة سرت العام

الماضي.

وقال رئيس لجنة جرحى \"البنيان المرصوص\" بالساحة البلغارية عبدالحفيظ

جنات، إن الأطباء الزوار قاموا بالكشف على (120) حالة وتقديم النصائح

الطبية والعلاج اللازم لهم قبل أن يغادروا المدينة اليومين الماضيين.

وأوضح جنات ، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أن زيارة الوفد الطبي

تمت عن طريق لجنة الجرحى التابعة لغرفة العمليات العسكرية الخاصة

\"البنيان المرصوص\" بالتنسيق مع السفارة الليبية في بلغاريا في إطار

الاهتمام بالجرحى والمصابين والعناية بهم.

وأشاد رئيس لجنة جرحى \"البنيان المرصوص\" بالساحة البلغارية عبدالحفيظ

جنات بالجهود التي بذلتها السفارة الليبية في بلغاريا من أجل انجاح هذه

الزيارة وتحقيق أهدافها.

وكان الوفد الطبي قام بجولة في مدينة مصراتة اطلع خلالها على المرافق

الصحية والخدمية والرياضية والمنتزهات والأسواق العامة، حيث أبدى الوفد

الطبي اعجابه بمستوى الأمن والخدمات المقدمة للمواطنين في مدينة مصراتة.

وأعرب الوفد الطبي البلغاري في ختام الزيارة عن شكره وتقديره للجنة

الجرحى والأطباء في مصراتة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي حظي به

طيلة فترة زيارته للمدينة.

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