ماكرون على بعد خطوة من الفوز بالانتخابات الفرنسية.

باريس 4 مايو 2017 (وال)- قبل يومين من الدور الثاني للانتخابات الرئاسية الفرنسية يعد المترشح ايمانويل ماكرون على بعد خطوة من الفوز بها أمام ضعف منافسته رئيسة الجبهة الوطنية مارين لو بان التي تميزت تدخلاتها بالمواجهة. وقد أظهر النقاش ما بين الدورين الذي تابعه 16 مليون فرنسي مساء أمس الاربعاء بمثابة سابقة بما أنه كان " الأكثر عنفا في تاريخ الرئاسيات الفرنسية" حسب آراء العديد من الملاحظين الذين وصفوه ب " المؤسف" وبانه "دون المستوى". ويرى هؤلاء أنه " عوض شرح برنامجها أو رفع الغموض الذي يكتنفه فضلت مترشحة اليمين المتطرف الهجوم دون ذكاء ودون تناسق في الافكار" على منافسها الذي حاول الرد على الاستفزازات و شرح برنامجه للفرنسيين. وقد علقت الكثير من الصحف الفرنسية على هذه المداخلة الاعلامية والسياسية معربين عن تأسفهم للغياب التام للنقاش السياسي وحوار الطرشان الذي لم يحمل شيئا للفرنسيين لا سيما بالنسبة للمترددين.