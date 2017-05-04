انتهاء الجولة الرابعة من مفاوضات أستانا بتوقيع مذكرة خاصة بإنشاء مناطق لوقف التصعيد في سوريا.

أستانا 4 مايو 2017 (وال) - انتهت الجولة الرابعة من لقاء أستانا في كازاخستان اليوم الخميس بتوقيع ممثلي الدول الضامنة على اتفاق الهدنة في سوريا (روسيا وإيران وتركيا) مذكرة خاصة بإنشاء مناطق لوقف التصعيد في سوريا. وأعلن وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف -خلال تلاوة البيان الختامي لجولة المفاوضات ان الدول الراعية لمفاوضات أستانا بشأن سوريا اتفقت على توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مناطق امنة في سوريا, وأن الاجتماع التالي لأطراف التفاوض والدول الراعية سيعقد في يوليو المقبل. واعتبر عبد الرحمنوف أن استمرار التوتر في سوريا لن يكون مجديا لأي طرف داعيا إلى وقف العنف والابتعاد عن العمليات العسكرية, وإدخال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من الحرب في سوريا. وحضر الاجتماع وفدا الحكومة والمعارضة السورية لكن جزءا من أعضاء الوفد المعارض انسحب من القاعة احتجاجا على توقيع إيران على المذكرة. وتتضمن مذكرة أستانا الخاصة بإنشاء مناطق وقف التصعيد في سوريا على ضرورة الانتهاء من وضع الخرائط لتلك المناطق بحلول 22 من مايو الجاري. وتنص على أن الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا ستشكل فريق عمل لتنفيذ بنود المذكرة في غضون 5 أيام بعد التوقيع عليها وسيتولى هذا الفريق ترسيم حدود قطاعات نزع السلاح وقطاعات التوتر وقطاعات الأمن وتسوية المسائل التقنية المتعلقة بتنفيذ المذكرة.