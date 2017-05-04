مديرية أمن مصراتة تحيي يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي الموحد.

مصراتة 4 مايو 2017 (وال) - أحيت مديرية أمن مصراتة صباح اليوم الخميس اليوم العالمي للمرور وأسبوع المرور العربي الموحد تحت شعار "رجل المرور منكم ولخدمتكم". وأقيمت بهذه المناسبة احتفالية بقاعة الشهداء حضرهاعدد من ضباط الشرطة ومؤسسات المجتمع المدني وجمع غفير من المواطنين. وألقيت خلال الاحتفالية كلمات أكدت ضرورة نشر الثقافة المرورية وتوعية المواطنين بقواعد وقوانين المرور. وتم على هامش الاحتفالية تكريم عدد من الضباط الذين احيلوا على التقاعد من العاملين بمديرية أمن مصراتة خلال الأعوام الماضية. وأفاد مراسل وكالة الأنباء في مصراتة أن مديرية الأمن بالمدينة تنظم حملة توعية مرورية طيلة الأسبوع القادم في عدد من مناطق المدينة تستهدف الحث على الالتزام بالنظم والقواعد المرورية للحفاظ على سلامة المواطنين. ..(وال)..