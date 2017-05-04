ألفانو: مؤتمر بروما في يوليو المقبل عن الهجرة بحضور ليبيا وبلدانأفريقية أخرى .
الخميس ، 04- 05- 2017 - 16:05:00
\n روما 04 مايو 2017 ( وال ) - أعلن وزير الخارجية الإيطالي \" أنجيلينو \nألفانو \" عقد مؤتمر وزاري عن الهجرة في روما يوم الـ6 من يوليو المقبل ، \nبمشاركة ليبيا وبلدان هجرة وعبور أفريقية أخرى.\nونقلت وكالة الأنباء الايطالية ( آكي ) عن \" ألفانو \" تأكيده في جلسة \nاستماع أمام لجنتي الشؤون الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ، أن \" اللقاء\nسيشهد أيضا حضور الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، \nفيديريكا موغيريني\"، فضلا عن \"الشركاء الأوروبيين، والمنظمات الدولية \nالمختصة بالهجرة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين\".\n \n \n ...( وال )...