ألفانو: مؤتمر بروما في يوليو المقبل عن الهجرة بحضور ليبيا وبلدانأفريقية أخرى .



روما 04 مايو 2017 ( وال ) - أعلن وزير الخارجية الإيطالي \" أنجيلينو

ألفانو \" عقد مؤتمر وزاري عن الهجرة في روما يوم الـ6 من يوليو المقبل ،

بمشاركة ليبيا وبلدان هجرة وعبور أفريقية أخرى.

ونقلت وكالة الأنباء الايطالية ( آكي ) عن \" ألفانو \" تأكيده في جلسة

استماع أمام لجنتي الشؤون الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ، أن \" اللقاء

سيشهد أيضا حضور الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي،

فيديريكا موغيريني\"، فضلا عن \"الشركاء الأوروبيين، والمنظمات الدولية

المختصة بالهجرة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين\".





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